Браун о Роналду в «МЮ»: «Он мог бы вернуться и попытаться сгладить то неприятное расставание. Даже в первом сезоне после возвращения он забил более 20 голов»

«Когда речь идет о возвращении Криштиану Роналду в “Манчестер Юнайтед” в любом качестве, нельзя исключать ничего. Очевидно, что когда он покинул клуб во второй раз, мы все были разочарованы, потому что он был одним из лучших игроков в истории “Юнайтед”, и было обидно, что все так закончилось.