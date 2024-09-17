Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мартино о возвращении Месси после травмы: «Его нельзя заменить, “Интер Майами” всегда будет его не хватать. Но мы постарались быть надежными как команда — у нас получилось, думаю»

Месси сыграл за «Интер Майами» в матче с «Филадельфия Юнион» 15 сентября (3:1). С июля форвард восстанавливался после травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.

Источник: Sports

"Лео в порядке, он хорошо завершил игру. Конечно, он устал. Он отыграл 90 минут впервые за долгое время, но все закончилось хорошо. Он поедет на обе [следующие] игры. Он сможет играть, но на этой неделе предстоят три матча, в том числе выездные, поэтому нужно следить [за его состоянием].

Где бы он ни был, нам, несомненно, всегда будет его не хватать. Поэтому мы очень рады, что он вернулся в команду. Мы не заменили его индивидуально, потому что его нельзя заменить. Но мы постарались, чтобы команда была надежна как коллектив, и я думаю, что у нас неплохо это получилось«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.

Месси создал все 3 гола «Майами». Триумфальное возвращение после травмы.