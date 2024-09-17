Мартино о возвращении Месси после травмы: «Его нельзя заменить, “Интер Майами” всегда будет его не хватать. Но мы постарались быть надежными как команда — у нас получилось, думаю»

Где бы он ни был, нам, несомненно, всегда будет его не хватать. Поэтому мы очень рады, что он вернулся в команду. Мы не заменили его индивидуально, потому что его нельзя заменить. Но мы постарались, чтобы команда была надежна как коллектив, и я думаю, что у нас неплохо это получилось«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.