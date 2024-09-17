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Клештан о Месси: «Он всегда спокоен, даже если им забивают или они проигрывают 0:2. Его эмоциональная зрелость и интеллект позволяют “Майами” обыгрывать всех в МЛС»

«Интер Майами» одержал волевую победу в матче МЛС против «Филадельфии» со счетом 3:1. Месси забил два гола и отдал голевую передачу.

Источник: Sports

"Месси эмоционально всегда спокоен, он никогда не показывает сильных эмоций ни в ту, ни в другую сторону, но в этом сезоне они уже набрали 27 очков, возвращаясь в игру после пропущенного гола.

Даже если им забивают, даже если они проигрывают 0:2 во втором тайме, Месси просто сосредоточен на том, чтобы забить гол, отдать голевую передачу, создать момент в финальной трети поля, выиграть игру. Мы видели это на чемпионате мира с Аргентиной — эта эмоциональная зрелость и интеллект позволяют «Интер Майами» обыгрывать каждую команду в МЛС", — сказал бывший полузащитник сборной США в программе MLS Wrap-Up.