Терри о клубном ЧМ: «Если ты не Роналду или Месси, у тебя есть только один шанс поучаствовать. Для «Челси» это возможность выиграть трофей и проверить себя на фоне лучших»

"У футболиста есть только один шанс поучаствовать в таком крупном турнире, два, если повезет. Может быть, три или четыре, если ты Криштиану Роналду или Лионель Месси, тогда ты получаешь много возможностей.
Для обычного игрока это случается не так часто, и я считаю, что важно этим пользоваться. Для «Челси» это возможность выиграть трофей и проверить себя на фоне лучших.
С учетом того, в каком положении сейчас находится клуб, это то, что мы хотели бы получить — шанс выиграть трофей«, — сказал бывший капитан “Челси” Джон Терри.