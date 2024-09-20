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«Торпедо-БелАЗ» и «Минск» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграли вничью с «Минском» в домашнем поединке 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Торпедо-БелАЗ"

Встреча в Жодино началась для хозяев неудачно — уже на 2-й минуте Мустафа Джиме поразил их ворота. После перерыва Максим Скавыш сравнял счет, потом Евгений Малашевич снова вывел минчан вперед, а перед самым финальным свистком Тимофей Шарковский установил окончательный результат — 2:2.

Во втором сегодняшнем матче футболисты «Витебска» примут на своем поле действующего чемпиона страны минское «Динамо» (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Динамовцы остаются единственной командой, не проигравшей еще ни одного матча в этом первенстве — у них 12 викторий и 5 ничьих. Витебчане проиграли три последних поединка подряд.

Завтра лидер первенства гродненский «Неман» будет соперничать в Солигорске с местным «Шахтером», а «Гомель» примет на своей арене новополоцкий «Нафтан». Еще три встречи этого тура пройдут 22 сентября: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ, «Днепр» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Арсенал» (Дзержинск).

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 43 очка (20 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (21), «Динамо» (Минск) — 41 (17), «Динамо» (Брест) — 38 (21). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, в активе которого 13 забитых мячей.

Торпедо-БелАЗ
Минск