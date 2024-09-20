«Торпедо-БелАЗ» и «Минск» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Во втором сегодняшнем матче футболисты «Витебска» примут на своем поле действующего чемпиона страны минское «Динамо» (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Динамовцы остаются единственной командой, не проигравшей еще ни одного матча в этом первенстве — у них 12 викторий и 5 ничьих. Витебчане проиграли три последних поединка подряд.



Завтра лидер первенства гродненский «Неман» будет соперничать в Солигорске с местным «Шахтером», а «Гомель» примет на своей арене новополоцкий «Нафтан». Еще три встречи этого тура пройдут 22 сентября: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ, «Днепр» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Арсенал» (Дзержинск).



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 43 очка (20 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (21), «Динамо» (Минск) — 41 (17), «Динамо» (Брест) — 38 (21). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, в активе которого 13 забитых мячей.