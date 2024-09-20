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Роналду реализовал 165 из 195 пенальти за карьеру, в «Аль-Насре» — 16 из 16. У Месси 109 голов после 140 ударов с точки

39-летний форвард «Аль-Насра» с одиннадцатиметровой отметки открыл счет в игре с «Аль-Иттифаком» в чемпионате Саудовской Аравии.

Источник: Sports

Всего в составе своей нынешней команды португалец реализовал 16 из 16 ударов с точки.

В течение карьеры Роналду исполнил 195 пенальти и в 165 случаях забил. Для сравнения, у Лионеля Месси 140 ударов и 109 голов.