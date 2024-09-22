Мостовой: Если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. Выйду на поле «Сельты» — вообще трибуны упадут

«Я не то, что легенда “Сельты”, а всего российского футбола. Но на стажировку в Испанию вряд ли поеду. Сейчас тяжело с перелетами и переездами. Даже в Лиге Чемпионов уже люди начинают жаловаться. Скоро футболисты начнут в самолете переодеваться, потом выходить на поле, а уже вновь в самолете мыться и лететь обратно.



Основная причина, по которой не рассматриваю стажировку в “Сельте” — логистика. Лететь 20 часов — тяжело. Но если поступит предложение и скажут: “Алекс, давай приезжай”, то, может, плюну на все и поеду. А пока из команды не общались со мной. У меня там всего два человека осталось, с кем я играл.



Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.