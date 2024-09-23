Бекхэм о Месси: «Говорить, что в “Интер Майами” играет величайший футболист в истории — просто мечта. Не могу поверить, что Лионель с нами»

Можно сказать, что мы подписали контракт с величайшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. У каждого свое мнение о том, кто является лучшим игроком в истории, будь то Диего Марадона, Пеле или другой великий футболист. Но сказать, что у нас в МЛС, в Майами, играет величайший футболист — это просто мечта, понимаете?
Если я приезжаю на все лето — а этим летом я пробыл здесь четыре недели, — то буду наблюдать за тренировками каждый божий день, потому что не могу поверить, что у нас есть Лео. Во-вторых, я просто хочу смотреть, что он делает. Для нас это нечто особенное«, — сказал экс-игрок сборной Англии и совладелец “Интер Майами”.