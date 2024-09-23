Илич получит 300 тысяч евро неустойки в случае увольнения из «Пари НН» («Чемпионат»)

Ранее стало известно, что «Пари НН», вероятно, уволит Илича в случае поражения от «Локомотива». В итоге в воскресенье нижегородцы проиграли дома железнодорожникам со счетом 1:3.
После 9 матчей «Пари НН» с 7 очками занимает в Мир РПЛ 12-е место.
Если клуб решит отправить главного тренера в отставку, серб получит 300 тысяч евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что «Пари НН», вероятно, уволит Илича в случае поражения от «Локомотива». В итоге в воскресенье нижегородцы проиграли дома железнодорожникам со счетом 1:3.
После 9 матчей «Пари НН» с 7 очками занимает в Мир РПЛ 12-е место.