Алаев о судействе и Мажиче: «Когда мы платим, а все решает один человек — это неправильно. Странно, что лига не может подать в ЭСК»

— Я не хочу создавать напряжения. Если я еще буду выносить на публику отношения или их отсутствие с Мажичем… Ну, неправильно. Правильно было бы провести встречу год назад. Человек выпал, выбрал такую систему отношений. То, что мы начнем общаться, вряд ли изменит ситуацию. Но замечания мы давать будем. Не будет такого, что мы будем давать деньги, а решать все будем не мы.