Черышев переходит в «Паниониос» из 2-й лиги Греции. Медосмотр — в среду

В среду Черышев пройдет медосмотр в «Паниониосе» и подпишет контракт.
Его последним клубом была «Венеция», которую он покинул летом свободным агентом. Также Черышев известен по выступлениям за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».
Клуб из второго дивизиона Греции объявил о достижении принципиального соглашения с 33-летним вингером.
В среду Черышев пройдет медосмотр в «Паниониосе» и подпишет контракт.
Его последним клубом была «Венеция», которую он покинул летом свободным агентом. Также Черышев известен по выступлениям за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».