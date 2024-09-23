«Некоторые российские защитники “Спартака” очень слабые. Нужно искать легионеров на их место». Терехин после 2:2 с «Динамо»

Отмечу второй гол Тюкавина, ведь ему дали разобраться в штрафной так легко, что это даже удивительно. Когда я играл, то и близко так защитники не давали развернуться в таких ситуациях. Такое ощущение, что некоторые российские защитники «Спартака» просто очень слабые и недотягивают до уровня команды. Красно-белым нужно искать легионеров на их место, если они могут себе это позволить.