Хюттер о победном голе Бен-Сегира «Гавру»: «Элисс сейчас на пике. Отлично проявил себя на Олимпиаде и вернулся в “Монако” с запредельным желанием добиваться успехов»

— Сегодняшняя встреча была крайне важной, и я рад, что нам удалось добиться победы. Особенно с учетом того, с каким счетом завершился вчерашний матч [ «Реймс» — «ПСЖ» — 1:1].
С уверенностью можно сказать, что сегодня мы не показали свою самую яркую игру, так как первый тайм завершился вничью и нам пришлось биться за равенство в счете. Тем не менее в этом нет ничего удивительного — на неделе мы играли против «Барселоны». Я рад, что мы отправили в копилку три новых очка, это настоящая награда за нашу работу.
— Сложилось впечатление, что выход Бен-Сегира стал переломным моментом игры. Так ли это?
— Мы решили произвести две замены в ходе перерыва и, в частности, выпустить на поле Элисса, так как он сейчас находится в отличной форме. Нужно сказать, что ему удалось забить невероятно красивый гол!
Если говорить в целом, то после перерыва мы действовали намного острее, чем в первом тайме, с большей агрессией, интенсивность игры также выросла. За несколько минут нам удалось забить два мяча, что весьма закономерно, ведь наша команда делает упор на игре в атаке.
Невозможно отдельно не выделить Бен-Сегира, который сегодня забил важнейший мяч. Он отлично проявил себя на Олимпийских играх, а затем вернулся в «Монако» с запредельным желанием добиваться успехов.
Если разобрать его игру в матче с «Барселоной», то станет ясно, что он не только здорово действует на чужой половине поля, но и не ленится выполнять черновую работу в обороне. В прошлом сезоне он получил два повреждения, что сильно сказалось на нем в психологическом плане, однако сейчас Элисс на пике во всех смыслах, — сказал главный тренер «Монако».