Хюттер о победном голе Бен-Сегира «Гавру»: «Элисс сейчас на пике. Отлично проявил себя на Олимпиаде и вернулся в “Монако” с запредельным желанием добиваться успехов»

С уверенностью можно сказать, что сегодня мы не показали свою самую яркую игру, так как первый тайм завершился вничью и нам пришлось биться за равенство в счете. Тем не менее в этом нет ничего удивительного — на неделе мы играли против «Барселоны». Я рад, что мы отправили в копилку три новых очка, это настоящая награда за нашу работу.