Мы не хотим слышать на стадионах оскорбления. Много лет назад они [болельщики] скандировали: «Этот португалец, какой же он сукин сын», «Месси — слабоумный», «На хер Испанию», «На хер Каталонию»… Сейчас скандирований нет, а если и есть, то их осуждают.

Еще один факт — после инцидента с Винисиусом в Валенсии зрители стали сотрудничать намного чаще, чем раньше. Прежде такого не было. Даже если в Испании нет расизма, такое поведение имеет место, и мы должны участвовать в кампаниях [против него]", — сказал президент Ла Лиги.