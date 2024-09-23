Гурцкая о словах Амарала про Глушенкова: «Игроков с характером нельзя брать? Нужна масса, приглаженные и причесанные, как Умяров и Литвинов?»

— Амарал подтвердил ваш инсайд, что Глушенкова предлагали «Спартаку».

— Потому что его невозможно опровергнуть. Я сказал, что покажу переписку, если он будет врать.

— Вас устроили формулировки?

— Нет. Когда спортивный директор говорит, что они не справляются с авторитетом игрока… Тогда такие игроки, как Дзюба, Аршавин, Ибрагимович — любой игрок, у которого есть характер — тогда таких игроков нельзя брать, да?

Нужна тогда масса, приглаженные и причесанные игроки, как Умяров и Литвинов, которые никогда не повышают голос, отличники, скандалов не устраивают. В смысле ты не берешь Глушенкова?

И он дальше говорит: «Нам назвали цену, нас не устраивает цена».

— Это было сказано про Пиняева и Глебова.

— Ты ##### (зачем) выходишь на переговоры? Ты внутри российского рынка.

Вот я, например, больше года уже вообще не занимаюсь никакими трансферами. Я знаю все цены в России. Когда ты выходишь на переговоры по Глебову, ты должен понимать, что там будет цена в 10 миллионов. Ты не можешь выйти на переговоры по Глебову и думать: «А, мы хотели его за пять купить, мы не знали». Ты знаешь цену Пиняева.

— Какая?

— Минимальная цена Пиняева — 10 миллионов. 6 надо отдать в клуб и 4−5 за комиссию. Ты знаешь цену, зачем ты выходишь на переговоры, теряя время и свое, и агентов? И потом ты говоришь: «Нас не устроила цена». Плохо, что ты, спортивный директор, вышел на переговоры и тебя не устроила цена. Куда ты шел?

А ты (обращается к Александру Дорскому — Спортс«“) его хвалишь. Так похвали тогда Пряничникова, который организовал все это и написал ему текст.

— Я написал о том, что медиа-служба тоже сработала хорошо.

— Он вышел, по бумажке прочел, на все вопросы, которые ему задавали, ответил на ######## (отвали), ушел, и все говорят, что он молодец, — сказал в шоу “Это футбол, брат!” агент Гурцкая.