Батраков и Сперцян с 12 очками лучшие в туре фэнтези РПЛ. У Кордобы — 11, у Тюкавина — 10, у Дзюбы — 9

Батраков дублем помог «Локомотиву» обыграть «Пари НН» (3:1). У полузащитника +2 за игру и +10 за голы — всего 12 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе«». Столько же набрал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян за дубль в ворота «Акрона» (5:2).

Краснодарский форвард Джон Кордоба тоже забил два гола, у него 10 фэнтези-очков. У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина 11 очков за два гола «Спартаку» (2:2). В отличие от Кордобы, он провел на поле все 90 минут и получил за это одно бонусное очко.

Кроме того, 9 очков набрал форвард «Акрона» Артем Дзюба: +3 за полный матч, +6 за два ассиста. В этом сезоне РПЛ у нападающего три голевых передачи за 113 минут на поле — столько же он отдал в прошлом сезоне РПЛ за 21 игру в составе «Локомотива».

10-й тур РПЛ начется в пятницу — 27 сентября. Дедлайн — 16:30 мск, когда стартует первый матч тура между «Оренбургом» и «Пари НН».

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