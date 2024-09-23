Это произошло по инициативе главного тренера команды Стефано Пиоли. Итальянец решил предоставить отдых 39-летнему капитану перед важными матчами в чемпионате страны и азиатской Лиге чемпионов. Недавно Роналду перенес вирусную инфекцию.
У португальца 5 голов и 2 ассиста в 6 матчах сезона. Его статистика — здесь.
Роналду пропустил матч Кубка по решению Пиоли. Тренер «Аль-Насра» дал отдохнуть 39-летнему форварду
Сегодня в 1/16 финала Кубка короля Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Аль-Хазем» (2:1) на выезде. Криштиану не был включен в заявку на игру.
Это произошло по инициативе главного тренера команды Стефано Пиоли. Итальянец решил предоставить отдых 39-летнему капитану перед важными матчами в чемпионате страны и азиатской Лиге чемпионов. Недавно Роналду перенес вирусную инфекцию.