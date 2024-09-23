Роналду пропустил матч Кубка по решению Пиоли. Тренер «Аль-Насра» дал отдохнуть 39-летнему форварду

Это произошло по инициативе главного тренера команды Стефано Пиоли. Итальянец решил предоставить отдых 39-летнему капитану перед важными матчами в чемпионате страны и азиатской Лиге чемпионов. Недавно Роналду перенес вирусную инфекцию.

У португальца 5 голов и 2 ассиста в 6 матчах сезона. Его статистика — здесь.