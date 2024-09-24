Абена считает «Спартак» клубом европейского уровня: «Почему нет? Но мы сейчас не играем в Европе, поэтому думаем об РПЛ и Кубке»

— Да, почему нет? Но ты можешь думать об этом только тогда, когда играешь в Европе. Мы сейчас там не играем, поэтому это не то, что нас беспокоит на данный момент.

Мы думаем о чемпионате России и о Кубке. Это то, на чем мы должны сейчас сконцентрироваться, — сказал защитник «Спартака» Миенти Абена.