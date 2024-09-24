Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Абена считает «Спартак» клубом европейского уровня: «Почему нет? Но мы сейчас не играем в Европе, поэтому думаем об РПЛ и Кубке»

— Можно ли назвать «Спартак» клубом европейского уровня?

Источник: Sports

— Да, почему нет? Но ты можешь думать об этом только тогда, когда играешь в Европе. Мы сейчас там не играем, поэтому это не то, что нас беспокоит на данный момент.
Мы думаем о чемпионате России и о Кубке. Это то, на чем мы должны сейчас сконцентрироваться, — сказал защитник «Спартака» Миенти Абена.