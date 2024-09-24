Колосков о словах Глушенкова про сборную: «Не надо критиковать его. Какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение. Почему его надо хулить, сразу ставить в ранг каких-то врагов?»

Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи клуба и сборной: «Интереснее с бразильцами “Зенита” потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба — можно получить травму, а потом курить на трибуне».

«Не надо критиковать Глушенкова за слова о сборной России. Максим же не сказал, что не будет играть в национальной команде. Да, он заявил, что как для игрока, ему полезнее потренироваться с Венделом и другими бразильскими футболистами в составе “Зенита”, чем сыграть с Вьетнамом.

Ну и чего здесь такого, какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение. Почему за это надо его хулить, сразу ставить в ранг каких-то врагов? Надо заканчивать с этими фантазиями.

Он получил вызов, приедет и будет играть. Еще посмотрим, с кем. Пока это, кстати, неизвестно. Может, вообще двусторонку проведут», — сказал почетный президент РФС.