В УЕФА разочарованы раскрытием деталей обсуждения смягчения санкций в отношении России

«Обращаем ваше внимание, что программа УЕФА для руководителей высшего звена, введенная в 2005 году, действует на стратегическом перекрестке между футбольной политикой и развитием. Такие встречи проводятся раз в два года с участием высших представителей всех 55 ассоциаций-членов (президентов и генеральных секретарей) и помогают им в принятии решений, предоставляя, анализируя и обсуждая соответствующие факты и цифры по стратегическим вопросам для дальнейшего развития игры, особенно в организационных и деловых аспектах. Такие заседания предназначены исключительно для открытого обсуждения и обмена мнениями, а не для принятия официальных решений или проведения голосования. Последнее заседание состоялось в Каннах 18 сентября 2024 года», — добавили в пресс-службе.