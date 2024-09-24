Большинство членов УЕФА хотят, чтобы Чеферин сохранил пост главы организации в 2027 году

Конгресс УЕФА в феврале принял поправки, позволяющие Чеферину избираться на четвертый срок. Количество президентских сроков ограничено тремя. После внесения поправок в устав УЕФА первый срок Чеферина — с 2016 по 2019 год — перестал считаться полноценным. Таким образом, словенец имеет право участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в 2027 году.