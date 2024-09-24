Большинство членов УЕФА хотят, чтобы Чеферин сохранил пост главы организации в 2027 году

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Больше половины членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовы поддержать кандидатуру Александера Чеферина на должность президента организации на следующих выборах в 2027 году. Об этом сообщила газета The Independent.
По информации источника, 35 национальных ассоциаций готовы поддержать кандидатуру словенца на предстоящих выборах, если он решится баллотироваться на новый срок. В феврале Чеферин заявил, что не планирует переизбираться на занимаемую должность в 2027 году.
Конгресс УЕФА в феврале принял поправки, позволяющие Чеферину избираться на четвертый срок. Количество президентских сроков ограничено тремя. После внесения поправок в устав УЕФА первый срок Чеферина — с 2016 по 2019 год — перестал считаться полноценным. Таким образом, словенец имеет право участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в 2027 году.
Чеферину 56 лет, он был избран президентом УЕФА в 2016 году, позднее дважды переизбирался на должность. Срок полномочий функционера рассчитан до 2027 года.