«Давайте это сделаем, почему нет? Думаю, в следующем году можно это устроить», — заявил бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук.
Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Никакого Fan ID не нужно было. Мы увидели, какая атмосфера должна быть. Даже в НХЛ у нас никогда не собиралось по 35 тысяч».
Ковальчук о футбольном дерби «Спартак» — «Динамо» с Овечкиным: «Давайте это сделаем. В следующем году можно устроить»
41-летний форвард недавно отметился голом в ворота команды Романцева в игре звезд «Спартака». Овечкин ранее забивал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче.
«Давайте это сделаем, почему нет? Думаю, в следующем году можно это устроить», — заявил бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук.