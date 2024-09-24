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Ковальчук о футбольном дерби «Спартак» — «Динамо» с Овечкиным: «Давайте это сделаем. В следующем году можно устроить»

41-летний форвард недавно отметился голом в ворота команды Романцева в игре звезд «Спартака». Овечкин ранее забивал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче.

Источник: Sports

«Давайте это сделаем, почему нет? Думаю, в следующем году можно это устроить», — заявил бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук.
Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Никакого Fan ID не нужно было. Мы увидели, какая атмосфера должна быть. Даже в НХЛ у нас никогда не собиралось по 35 тысяч».