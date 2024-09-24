Ковальчук о футбольном дерби «Спартак» — «Динамо» с Овечкиным: «Давайте это сделаем. В следующем году можно устроить»

«Давайте это сделаем, почему нет? Думаю, в следующем году можно это устроить», — заявил бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук.

Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Никакого Fan ID не нужно было. Мы увидели, какая атмосфера должна быть. Даже в НХЛ у нас никогда не собиралось по 35 тысяч».