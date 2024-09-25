Анчелотти о 3:2 с «Алавесом»: «60 минут “Реал” играл хорошо — это вселяет уверенность. Нам надо привыкать к новым правилам, мы получили 4−5 желтых за протесты — нужно этого

— Что с Мбаппе?

— Он немного переутомлен, он попросил замену. Он выступает очень хорошо, я думаю, что мы очень хорошо играем в атаке.

— В конце игры у вас возникли проблемы.

— Мы не хотим, чтобы подобное происходило, но такое бывает. Следует отметить, что на протяжении 60 минут команда играла хорошо, и это вселяет уверенность.

— Что вы думаете об ударе Эндрика и о чем разговаривали с Луисом Гарсией?

— Я не могу поделиться мнением, потому что не видел повтора. Мы обсудили эпизод после игры без каких-либо проблем, без конфронтации.

— Что сказали судье?

— Сказал, что считаю желтые карточки за жалобы излишними, и сказал, что я должен сделать свою работу, чтобы не допускать протестов со стороны игроков, — отметил главный тренер «Реала» после победы над «Алавесом» (3:2).