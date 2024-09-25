В последний раз он выходил на поле в октябре 2023-го.
«Неймар — очень важный игрок, и не только для “Аль-Хилаля”, но и для всей лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы еще раз оценим его состояние в январе», — сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш.
Неймар начал тренировки с «Аль-Хилалем» после травмы «крестов». Он не играл с октября 2023-го.
Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Неймаре: «Мы оценим его состояние в январе. Не могу назвать точную дату возвращения»
Форвард сборной Бразилии проходит восстановление после травмы крестообразных связок колена. До повреждения Неймар провел за клуб из Саудовской Аравии три матча после перехода летом прошлого года.
В последний раз он выходил на поле в октябре 2023-го.