Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси за 25 млн евро — самый дорогой игрок МЛС по версии Transfermarkt. Миранчук делит 5-е место

Нападающий «Интер Майами» подешевел на 5 млн евро и теперь стоит 25 млн. Он занимает первое место в списке, составленном Transfermarkt.

В топ-10 попали:

1. Лионель Месси («Интер Майами») — 25 млн евро.

2−3. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — 15 млн евро.

2−3. Кучо Эрнандес («Коламбус Крю») — 15 млн евро.

4. Факундо Торрес («Орландо Сити») — 14 млн евро.

5−9. Эвандер («Портленд Тимберс») — 10 млн евро.

5−9. Уго Кейперс («Чикаго Файр») — 10 млн евро.

5−9. Дени Буанга («Лос-Анджелес») — 10 млн евро.

5−9. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») — 10 млн евро.

5−9. Диего Гомес Амарилья («Интер Майами») — 10 млн евро.

10. Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») — 9,5 млн евро.