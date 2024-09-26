Месси за 25 млн евро — самый дорогой игрок МЛС по версии Transfermarkt. Миранчук делит 5-е место

В топ-10 попали:
1. Лионель Месси («Интер Майами») — 25 млн евро.
2−3. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — 15 млн евро.
2−3. Кучо Эрнандес («Коламбус Крю») — 15 млн евро.
4. Факундо Торрес («Орландо Сити») — 14 млн евро.
5−9. Эвандер («Портленд Тимберс») — 10 млн евро.
5−9. Уго Кейперс («Чикаго Файр») — 10 млн евро.
5−9. Дени Буанга («Лос-Анджелес») — 10 млн евро.
5−9. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») — 10 млн евро.
5−9. Диего Гомес Амарилья («Интер Майами») — 10 млн евро.
10. Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») — 9,5 млн евро.