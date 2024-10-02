Дьяков о том, что Дзюба забивает только аутсайдерам: «Это скептики, диванные эксперты. Он — один из лучших бомбардиров в нашем футболе, частенько забивает большим клубам»

— А сколько за «Зенит» Дзюба забивал «Спартаку»? Это скептики, диванные эксперты. Дзюба — один из лучших бомбардиров в истории нашего футбола, неважно, кому он забивает. Другие футболисты играют с теми же клубами, но так много не забивают. Дзюба может забить и «Зениту», и «Факелу», и «Ростову», — сказал бывший футболист «Динамо».