«Шансы на оправдательный приговор для Промеса ниже 50 процентов»

14 февраля окружной суд Амстердама приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков — в 2020 году в порту Антверпена местная полиция перехватила две партии запрещенных веществ весом около 1370 килограммов. А в июне 2023-го Промесу дали полтора года за нападение на двоюродного брата — сообщалось, что он ударил родственника ножом в колено. С февраля футболист находится в ОАЭ в ожидании решения вопроса о возможной экстрадиции. По словам представителя голландской прокуратуры Допа Краумера, слушания по данному делу в Дубае могут состояться в ноябре.