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Невеш из «ПСЖ» лучше всех создает моменты в этом сезоне. Месси — 2-й, Палмер — 4-й, Натхо — 7-й, Ямаль — 10-й

Международный центр спортивных исследований рассчитал индекс создания моментов, использовав для этого такие данные, как частота передач, приводящих к голу или явному шансу забить, количество предголевых передач и передач, которые прошли через защитную линию соперника и дошли до адресата.

Источник: Sports

В рейтинг попали только те игроки, которые в нынешнем сезоне провели в чемпионате не менее 360 минут.

Среди участников 65 сильнейших лиг мира лучше всех себя проявляют:

1. Жоау Невеш («ПСЖ»), индекс создания моментов — 99,4.

2. Лионель Месси («Интер Майами») — 98,2.

3. Иньиго Висенте («Расинг») — 94,4.

4. Коул Палмер («Челси») — 94,3.

5. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — 94.

6. Акрам Афиф («Аль-Садд») — 93,4.

7−8. Бибрас Натхо («Партизан») — 92,4.

7−8. Мусса Диаби («Аль-Иттихад») — 92,4.

9. Романо Шмид («Вердер») — 90,9.

10−11. Милот Рашица («Бешикташ») — 90,3.

10−11. Ламин Ямаль («Барселона») — 90,3.

12. Алекс Баэна («Вильярреал») — 90,2.

13. Яго Аспас («Сельта») — 89,9.

14. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 89,5.

15. Матеус Савио («Касива Рейсол») — 87,7.