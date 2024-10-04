Невеш из «ПСЖ» лучше всех создает моменты в этом сезоне. Месси — 2-й, Палмер — 4-й, Натхо — 7-й, Ямаль — 10-й

В рейтинг попали только те игроки, которые в нынешнем сезоне провели в чемпионате не менее 360 минут.
Среди участников 65 сильнейших лиг мира лучше всех себя проявляют:
1. Жоау Невеш («ПСЖ»), индекс создания моментов — 99,4.
2. Лионель Месси («Интер Майами») — 98,2.
3. Иньиго Висенте («Расинг») — 94,4.
4. Коул Палмер («Челси») — 94,3.
5. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — 94.
6. Акрам Афиф («Аль-Садд») — 93,4.
7−8. Бибрас Натхо («Партизан») — 92,4.
7−8. Мусса Диаби («Аль-Иттихад») — 92,4.
9. Романо Шмид («Вердер») — 90,9.
10−11. Милот Рашица («Бешикташ») — 90,3.
10−11. Ламин Ямаль («Барселона») — 90,3.
12. Алекс Баэна («Вильярреал») — 90,2.
13. Яго Аспас («Сельта») — 89,9.
14. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 89,5.
15. Матеус Савио («Касива Рейсол») — 87,7.