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«Ювентус» и Погба, возможно, расторгнут контракт. Поль получает 10 млн евро в год, а туринцы хотят урезать расходы (Calciomercato)

Дисквалификация полузащитника за допинг была сокращена, и теперь у него есть возможность вернуться на поле в марте 2025 года.

Источник: Sports

Как сообщает Calciomercato, на сегодняшний день есть ощущение, что стороны в любом случае выберут расторжение контракта. Это позволит французу уйти туда, куда он захочет, а клубу — продолжить реализацию плана по урезанию расходов.

Погба получает около 10 млн евро в год — больше в команде нет ни у кого (у Душана Влаховича примерно столько же). Уход Поля поможет клубу сэкономить.

Статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.

Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?