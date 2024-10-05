Неймар близок к покупке бразильского острова площадью 2,5 гектара за 8,3 млн евро (Portal Leo Dias)

Вместе с шейхом Мухаммадом Бинхатти, дубайским инвестором в сфере недвижимости, 32-летний игрок арендовал остров на период с 9 по 12 октября, заплатив за проживание со всеми удобствами 50 тысяч реалов. Это будет своего рода «тест-драйв».