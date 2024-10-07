Пятибратов про 1:1 с «Махачкалой»: «Факел» не может целостно провести весь матч, приходится реагировать тройными заменами"

— Это наша реакция на то, что происходило на поле. Я бы здесь не стал винить конкретно, допустим, Ильина. Это был момент сохранения — он в начале матча получил желтую карточку, будучи нападающим. Мы хотели прессинговать, была вероятность, что могли остаться в меньшинстве, учитывая, насколько он может быть агрессивен. Замена Божина? Нам всем хотелось бы чуть лучше играть в футбол.