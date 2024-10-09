Гендиректор «ПСЖ» об уходе Месси, Неймара и Мбаппе: «Финансово это не повлияло на клуб. Коммерческие доходы выше, чем в прошлом сезоне, и продолжат расти. Бренд силен»

Бренд «ПСЖ» очень силен. Мы всегда фокусируемся на продаже футболок, потому что это символично. Но экономическая модель в этой области основана на гарантированных минимумах. Поэтому для клуба это не имеет финансовых последствий«, — заявил новый генеральный директор “ПСЖ” в интервью Le Parisien.