Пяти ультрас «Овьедо» запретили посещать матчи после драки с фанатами «Эспаньола» перед финалом Сегунды

В результате массовых беспорядков некоторые участники получили травмы, у одного болельщика «Реал Овьедо» были зафиксированы перелом малоберцовой кости и рана на голове. Травм было больше, но многие фанаты отказались от медицинской помощи, чтобы их личности не были идентифицированы.