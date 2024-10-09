Смородская о сборной России: «Тренировки или матч против какой-то там неофициальной сборной Пакистана – все это не вдохновляет. Лучше с нашими клубами сыграть»

Затем директор федерации уточнил: «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет».
"То показательные матчи, то тренировки для зрителей, теперь матч против какой-то там неофициальной сборной Пакистана — меня все это не вдохновляет.
Мне в целом не нравится эта идея, пусть лучше наша сборная сыграет с клубами, которые больше всех отдали игроков в сборную — тем интересней будет игра«, — сказала бывший президент “Локомотива”.
Россия сыграет с фэйк-Пакистаном? 197-я сборная мира точно не едет, РФС обвиняет коллег.