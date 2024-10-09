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Смородская о сборной России: «Тренировки или матч против какой-то там неофициальной сборной Пакистана – все это не вдохновляет. Лучше с нашими клубами сыграть»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил, что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана».
Источник: Sports

Затем директор федерации уточнил: «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет».

"То показательные матчи, то тренировки для зрителей, теперь матч против какой-то там неофициальной сборной Пакистана — меня все это не вдохновляет.

Мне в целом не нравится эта идея, пусть лучше наша сборная сыграет с клубами, которые больше всех отдали игроков в сборную — тем интересней будет игра«, — сказала бывший президент “Локомотива”.

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