Премьер Испании — Иньесте: «Ты забил гол всей нашей жизни и подарил стране первую победу на ЧМ. Легенда футбола и образцовый человек. Желаю удачи на новом этапе»

Сегодня прозвучали слова, что футболисты уходят, а люди остаются. Андрес Иньеста, без сомнения, будет одним из тех, кто остается навсегда. Спасибо за то, кем ты был на поле и за его пределами. Желаю удачи на новом этапе", — сказал Педро Санчес.