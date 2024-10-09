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Премьер Испании — Иньесте: «Ты забил гол всей нашей жизни и подарил стране первую победу на ЧМ. Легенда футбола и образцовый человек. Желаю удачи на новом этапе»

"Ты вешаешь бутсы на гвоздь, завершая карьеру в статусе настоящей легенды мирового футбола. Но прежде всего, ты образцовый человек.

Источник: Sports

Ты забил гол всей нашей жизни и подарил Испании первую победу на чемпионате мира. Гол, про который ты говорил, что «мы все его забили».

Сегодня прозвучали слова, что футболисты уходят, а люди остаются. Андрес Иньеста, без сомнения, будет одним из тех, кто остается навсегда. Спасибо за то, кем ты был на поле и за его пределами. Желаю удачи на новом этапе", — сказал Педро Санчес.

В 2010 году Иньеста стал автором единственного гола в финальном матче чемпионата мира в ЮАР между сборными Испании и Нидерландов.