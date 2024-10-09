«Ерохин чуть нарисовал, но нарушение было. Не понял действий Малых – зачем трогать, толкать в спину. Глупейшая ошибка». Шалимов о пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Зенитом»

У «Зенита» были моменты, но не смогли забить, хорошо провел матч Москвичев. Во втором тайме Семак выпустил Ерохина, и он мог забить достаточно быстро. Во втором тайме «Зенит» просто загнал соперника, подавляющее преимущество. Отмечу ситуацию с Клаудиньо — бразилец выступил после замены в одном из матчей, потом пропустил игру, а теперь его меняют, как только не идет игра, — и он уже не возмущается. Игрока просто поставили на место.