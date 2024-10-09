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«Ерохин чуть нарисовал, но нарушение было. Не понял действий Малых – зачем трогать, толкать в спину. Глупейшая ошибка». Шалимов о пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Зенитом»

Единственный мяч забил Густаво Мантуан. Он реализовал пенальти, назначенный после нарушения против Александра Ерохина.
Источник: Sports

«Снялась одна головная боль по составу “Зенита” — после травмы Глушенкова Лусиано справа безальтернативен, Кассьерра играет центрфорварда (Соболев в запасе) — страшный сон на позиции левого нападающего закончился. “Оренбург” играл достаточно смело, Горбани мог открывать счет, но пробил в ближний угол, где успел выставить ногу Латышонок.

У «Зенита» были моменты, но не смогли забить, хорошо провел матч Москвичев. Во втором тайме Семак выпустил Ерохина, и он мог забить достаточно быстро. Во втором тайме «Зенит» просто загнал соперника, подавляющее преимущество. Отмечу ситуацию с Клаудиньо — бразилец выступил после замены в одном из матчей, потом пропустил игру, а теперь его меняют, как только не идет игра, — и он уже не возмущается. Игрока просто поставили на место.

Все решил момент с пенальти. Не понял действий Малых — зачем трогать, толкать Ерохина. Ерохин чуть нарисовал, но нарушение правил было. Идет толчок руками в спину, что мешает игроку пробить головой. Глупейшая ошибка", — сказал бывший тренер клубов РПЛ.