Месси готов сыграть за Аргентину в ближайших матчах отбора на ЧМ-2026. Участие Мак Аллистера под вопросом из-за травмы

"Лео в порядке. Он сыграл несколько матчей перед приездом сюда. Это то, что ему было нужно. Он в форме и будет частью команды.
Мак Аллистер тренируется отдельно из-за травмы. Посмотрим, выйдет ли он на первую игру. Пока что он не может присоединиться к общей группе, и мы примем решение по нему в четверг.
Надеемся, что больше не потеряем ни одного игрока", — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Аргентина может не улететь на матч с Венесуэлой из-за урагана «Милтон»: «Игра важна, но безопасность важнее».