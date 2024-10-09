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Месси готов сыграть за Аргентину в ближайших матчах отбора на ЧМ-2026. Участие Мак Аллистера под вопросом из-за травмы

Команде предстоит в ночь с 10 на 11 октября сыграть с Венесуэлой, а в ночь с 15 на 16 октября — с Боливией. Сейчас Аргентина лидирует в южноамериканском отборочном турнире, набрав 18 очков за 8 игр.

Источник: Sports.Ru

"Лео в порядке. Он сыграл несколько матчей перед приездом сюда. Это то, что ему было нужно. Он в форме и будет частью команды.

Мак Аллистер тренируется отдельно из-за травмы. Посмотрим, выйдет ли он на первую игру. Пока что он не может присоединиться к общей группе, и мы примем решение по нему в четверг.

Надеемся, что больше не потеряем ни одного игрока", — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Аргентина может не улететь на матч с Венесуэлой из-за урагана «Милтон»: «Игра важна, но безопасность важнее».