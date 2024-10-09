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Сборная Литвы по пляжному футболу отказалась от игры с командой Белоруссии

Встреча должна была пройти в рамках ⅛ финала отборочного этапа к чемпионату мира.

Источник: РИА "Новости"

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Сборная Литвы отказалась играть против команды Белоруссии в отборочном матче на чемпионат мира 2025 года по пляжному футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Литвы.

Встреча между сборными Литвы и Белоруссии в ⅛ финала отборочного этапа к чемпионату мира должен был пройти в среду. Решение об отказе от матча было принято федерацией совместно с командой.

«Досадно, что наши пляжные футболисты не смогут побороться за выход в следующий отборочный раунд и попробовать свои силы в спортивной элите, но ценностные предпочтения в данном случае остаются выше спорта. Мы обсудили это решение с представителями сборной и договорились, что такой шаг с нашей стороны еще раз должным образом продемонстрирует нашу позицию по этому вопросу», — сказала президент федерации Эдгар Станкявичюс, слова которого приводит пресс-служба федерации.

В марте этого года женская сборная Литвы по футболу отказалась от матчей с командой Белоруссии в отборе на чемпионат Европы 2025 года, заявив о готовности получить технические поражения.