Хоселу о «Золотом мяче»: «Отдал бы Карвахалю. Защитникам не отдается должное, мы должны сделать шаг вперед, потому что Дани сделал то, что недоступно остальным»

— Дело не в том, что они нам что-то должны, а в том, что, в конце концов, эра Роналду и Месси в отношении «Золотого мяча» закончилась. Мы видели, что Бензема и Модрич добились этого, но ясно, что в плане защитников мы должны сделать шаг вперед, потому что Дани сделал то, что недоступно остальным. Вот почему для меня он является кандидатом на победу, — заявил экс-игрок «Реала», выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».