Как сообщает As, предстоящий матч Лиги чемпионов Азии пройдет на нейтральном поле. «Эстегляль» выбрал в качестве нового места проведения Дубай, также были предложены варианты переноса игры в Оман или Катар. Дата матча останется прежней — 22 октября.
Матч «Аль-Насра» Роналду с «Эстеглялем» в азиатской ЛЧ перенесут из Тегерана – в Дубай, скорее всего. Саудовцы не хотели лететь в Иран
Клуб из Саудовской Аравии, за который выступает Криштиану Роналду, должен был сыграть с «Эстеглялем» в Тегеране. Однако «Аль-Наср» не хотел ехать на матч в Иран из соображений безопасности на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.