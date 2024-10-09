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Матч «Аль-Насра» Роналду с «Эстеглялем» в азиатской ЛЧ перенесут из Тегерана – в Дубай, скорее всего. Саудовцы не хотели лететь в Иран

Клуб из Саудовской Аравии, за который выступает Криштиану Роналду, должен был сыграть с «Эстеглялем» в Тегеране. Однако «Аль-Наср» не хотел ехать на матч в Иран из соображений безопасности на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Источник: Sports

Как сообщает As, предстоящий матч Лиги чемпионов Азии пройдет на нейтральном поле. «Эстегляль» выбрал в качестве нового места проведения Дубай, также были предложены варианты переноса игры в Оман или Катар. Дата матча останется прежней — 22 октября.