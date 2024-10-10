Кукурелья о песне про Холанда: «Все поют ее, когда меня видят, это забавно. Эрлинг увидел в тиктоке и воспринял близко к сердцу. Палмер поговорил с ним, теперь все улажено»

После матча с «Челси» в АПЛ (3:0) форвард «горожан», отметившийся голом, вспомнил об этой песне: «Забавный парень, просил у меня футболку в прошлом сезоне».
«При виде меня все поют эту песню, когда я выхожу на разминку — это забавно. “Куку-Куку-релья” — первое, что они поют мне.
Холанд воспринял это близко к сердцу. Но теперь все улажено, потому что Коул Палмер поговорил с ним и сказал, что я хороший парень. Холанд увидел это в тиктоке и подумал, что это видео направлено лично против него, но в нем могли быть Мбаппе или Месси", — сказал Кукурелья в интервью COPE.