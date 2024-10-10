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Кассано о сообщении от Роналду: «Я сказал, что он не входит в мой топ-10 лучших игроков. Криштиану прислал мне список своих голов и трофеев»

«Я сказал, что номер один для меня – Роналдо. Бразилец. Криштиану Роналду не входит в мою пятерку или даже десятку лучших футболистов, потому что, на мой взгляд, качество игрока заключается в другом.
Источник: Sports

Затем я закончил работу, которую делал, и получил текстовое сообщение с номера с кодом +34, это Испания. Там был список всех трофеев, голов и его статистика. Затем он прислал мне голосовое сообщение, в котором сказал: «Ты проявил неуважение ко мне, больше так не делай. Ты забил всего 150 голов и выиграл всего четыре трофея». Супер.

Я ответил ему: «Дорогой Криштиану, послушай меня. Ты думаешь, я проявил к тебе неуважение, но ты просто не нравишься мне как игрок. В чем проблема?».

Представьте, он соизволил отправить мне сообщение«, — сказал бывший нападающий “Ромы”, “Милана” и “Интера” в подкасте BSMT.

«Роналду не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне #####». Кассано о португальце.