Кассано о сообщении от Роналду: «Я сказал, что он не входит в мой топ-10 лучших игроков. Криштиану прислал мне список своих голов и трофеев»

Затем я закончил работу, которую делал, и получил текстовое сообщение с номера с кодом +34, это Испания. Там был список всех трофеев, голов и его статистика. Затем он прислал мне голосовое сообщение, в котором сказал: «Ты проявил неуважение ко мне, больше так не делай. Ты забил всего 150 голов и выиграл всего четыре трофея». Супер.
Я ответил ему: «Дорогой Криштиану, послушай меня. Ты думаешь, я проявил к тебе неуважение, но ты просто не нравишься мне как игрок. В чем проблема?».
Представьте, он соизволил отправить мне сообщение«, — сказал бывший нападающий “Ромы”, “Милана” и “Интера” в подкасте BSMT.
«Роналду не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне #####». Кассано о португальце.