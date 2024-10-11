Дешам о 4:1 с Израилем: «Франция давно не забивала столько. У Олисе была не лучшая игра»

— Позитивно. Мы забили четыре гола, чего с нами не случалось довольно давно. А Израиль забил, имея единственный момент.
В перерыве я посетовал на технические ошибки. Но мы были серьезны и старательны.
— Франция снова эффективна. Связано ли это со слабостью Израиля?
— Когда мы выигрываем, оказывается, что соперник слаб, а когда мы сами проигрываем — это мы ужасны.
Никогда нельзя умалять заслуг в случае с победой. Я не собираюсь говорить, что Израиль обладает тем же классом, что и Бельгия, но это не умаляет нашей победы.
— Стадион был почти пуст, сложно так играть?
— Футболисты к этому не привыкли, даже если я им говорил, что это не должно повлиять на концентрацию и вовлеченность. Но эта группа игроков излучает энтузиазм и сохраняет концентрацию.
— Что скажете о выступлении Майкла Олисе?
— У него была не лучшая игра, он это знает. Потенциально этот игрок умеет мное, но сегодня было много технического брака, — сказал главный тренер сборной Франции Дешам.