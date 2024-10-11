Харрисбург
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дешам о 4:1 с Израилем: «Франция давно не забивала столько. У Олисе была не лучшая игра»

– Как оцените исход матча?
Источник: Sports

— Позитивно. Мы забили четыре гола, чего с нами не случалось довольно давно. А Израиль забил, имея единственный момент.

В перерыве я посетовал на технические ошибки. Но мы были серьезны и старательны.

— Франция снова эффективна. Связано ли это со слабостью Израиля?

— Когда мы выигрываем, оказывается, что соперник слаб, а когда мы сами проигрываем — это мы ужасны.

Никогда нельзя умалять заслуг в случае с победой. Я не собираюсь говорить, что Израиль обладает тем же классом, что и Бельгия, но это не умаляет нашей победы.

— Стадион был почти пуст, сложно так играть?

— Футболисты к этому не привыкли, даже если я им говорил, что это не должно повлиять на концентрацию и вовлеченность. Но эта группа игроков излучает энтузиазм и сохраняет концентрацию.

— Что скажете о выступлении Майкла Олисе?

— У него была не лучшая игра, он это знает. Потенциально этот игрок умеет мное, но сегодня было много технического брака, — сказал главный тренер сборной Франции Дешам.