Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев: «Зенит» – принципиальный соперник. Хочется отнять у них очки и доказать, что мы не хуже»

– У махачкалинского «Динамо» стоит задача – сохранение прописки в РПЛ. Это не давит?
Источник: Sports

— У нас нет цели выжить. Есть задача — играть в футбол.

— Какой матч вашей команды в этом сезоне понравился больше всего?

— Интереснее всего и сложнее было играть со «Спартаком» в Москве (1:0). Хотя мы на выезде играли еще и с «Локомотивом» из столичных команд. Помню, мы проиграли 0:2, и судья не поставил пенальти.

— Махачкалинское «Динамо» все время удачно играет со «Спартаком». Как так получается?

— Мы могли и выиграть. Считаю, потеряли два очка (1:1). Не сказал бы, что для меня «Спартак» какой-то принципиальный соперник. Вот «Зенит» — да, принципиальный. Хочется отнять очки у питерцев и доказать, что мы не хуже чемпиона страны.

— Как оцениваете турнирную ситуацию вашей команды?

— Хорошо играем. По крайней мере мы не находимся в зоне вылета. Так что все нормально. Двигаемся дальше. Сейчас есть небольшой отрыв в четыре очка от седьмого места. Это не так плохо.

— Другой дебютант РПЛ «Акрон» тоже не выглядит аутсайдером. Почему так получается?

— Думаю, это за счет подготовки. У нас нелегкий тренировочный цикл в команде. Не всем он под силу. Физика — это наш главный козырь, — сказал защитник махачкалинского «Динамо».

Дагестанцы сыграют в гостях с «Зенитом» 2 ноября в рамках 14-го тура Мир РПЛ.