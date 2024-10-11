Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев: «Зенит» – принципиальный соперник. Хочется отнять у них очки и доказать, что мы не хуже»

— У нас нет цели выжить. Есть задача — играть в футбол.
— Какой матч вашей команды в этом сезоне понравился больше всего?
— Интереснее всего и сложнее было играть со «Спартаком» в Москве (1:0). Хотя мы на выезде играли еще и с «Локомотивом» из столичных команд. Помню, мы проиграли 0:2, и судья не поставил пенальти.
— Махачкалинское «Динамо» все время удачно играет со «Спартаком». Как так получается?
— Мы могли и выиграть. Считаю, потеряли два очка (1:1). Не сказал бы, что для меня «Спартак» какой-то принципиальный соперник. Вот «Зенит» — да, принципиальный. Хочется отнять очки у питерцев и доказать, что мы не хуже чемпиона страны.
— Как оцениваете турнирную ситуацию вашей команды?
— Хорошо играем. По крайней мере мы не находимся в зоне вылета. Так что все нормально. Двигаемся дальше. Сейчас есть небольшой отрыв в четыре очка от седьмого места. Это не так плохо.
— Другой дебютант РПЛ «Акрон» тоже не выглядит аутсайдером. Почему так получается?
— Думаю, это за счет подготовки. У нас нелегкий тренировочный цикл в команде. Не всем он под силу. Физика — это наш главный козырь, — сказал защитник махачкалинского «Динамо».
Дагестанцы сыграют в гостях с «Зенитом» 2 ноября в рамках 14-го тура Мир РПЛ.