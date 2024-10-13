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«Аль-Хилаль» может попытаться подписать Винисиуса летом. В «Реале» спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца (Marca)

Как сообщает Marca, представители чемпионата Саудовской Аравии могут вновь нацелиться на вингера «Реала», как это уже было минувшим летом. Появившаяся информация указывает на «Аль-Хилаль», действующего чемпиона страны.
Источник: Sports

Как сообщает Marca, представители чемпионата Саудовской Аравии могут вновь нацелиться на вингера «Реала», как это уже было минувшим летом. Появившаяся информация указывает на «Аль-Хилаль», действующего чемпиона страны. В состав команды входит Неймар, чье возвращение на поле после травмы запланировано на начало 2025 года, однако отмечается, что в клубе есть сомнения на его счет. Руководство намерено всерьез оценить работу бразильца и при возможности расстаться с ним, если не будет удовлетворено результатами.

«Реал Мадрид», в свою очередь, не переживает из-за потенциального ухода Винисуса. Во-первых, учитываются его отступные на сумму в 1 миллиард евро, а также «лояльность и преданность делу», которые он демонстрирует.

Статистика 24-летнего полузащитника доступна по ссылке.