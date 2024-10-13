«Аль-Хилаль» может попытаться подписать Винисиуса летом. В «Реале» спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца (Marca)

Как сообщает Marca, представители чемпионата Саудовской Аравии могут вновь нацелиться на вингера «Реала», как это уже было минувшим летом. Появившаяся информация указывает на «Аль-Хилаль», действующего чемпиона страны. В состав команды входит Неймар, чье возвращение на поле после травмы запланировано на начало 2025 года, однако отмечается, что в клубе есть сомнения на его счет. Руководство намерено всерьез оценить работу бразильца и при возможности расстаться с ним, если не будет удовлетворено результатами.