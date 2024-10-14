Друг Месси Устари рассказал, как Лионель помог ему с трансфером в «Интер Майами»: «Мы пили мате, а через неделю оба были на поле. В этом и есть прелесть футбола»

"Лео внес свою лепту, веря, что у меня есть все качества, чтобы быть там. С Мартино мы обсудили ситуацию в клубе. Я был честен с ним и сказал, что могу занять это место, что он может на меня рассчитывать. Все произошло очень быстро и без лишних задержек. Времени действительно было немного. И это был шанс попасть в конкурентоспособную лигу, в которую превращается МЛС. Я не упускаю новые возможности. Это был шанс, и я его использовал.