Журналист Риоло допустил, что Мбаппе теряет страсть к футболу: «Возможно, нам придется понять, что Месси и Роналду – исключения. Они ослепили нас, они по-прежнему боссы, лидеры»

«Для меня главный вопрос на сегодняшний день заключается вот в чем: что с его страстью [к футболу]? Он игрок, который был на пике формы в течение семи лет, если учесть, что в “Монако” он начинал в 17 лет.
Месси и Роналду ослепили нас и вошли в историю футбола благодаря своим грандиозным карьерам, своим голам, которые никогда не прекращались и не прекращаются до сих пор, они по-прежнему лидеры, боссы. Но однажды нам, возможно, придется понять, что они — два исключения.
Интересно, питает ли Мбаппе все ту же страсть, есть ли в нем то самое пламя. И это касается многих игроков", — сказал журналист Риоло.