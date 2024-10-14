Неймар может сыграть за «Аль-Хилаль» в азиатской ЛЧ 21 октября. Тренер примет решение после консультации с врачом, сделавшим операцию бразильцу (ESPN Brasil)

Бразилец вернулся к тренировкам с «Аль-Хилалем» 29 сентября. Окончательное решение о том, когда он вернется на поле, примет главный тренер клуба Жорже Жезуш. Для этого ему понадобится одобрение врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который провел Неймару операцию. Ожидается, что Ласмар отправится в Саудовскую Аравию в ближайшие дни, чтобы оценить физическую форму игрока.