Роберто Мартинес: «Роналду играет не как 39-летний — возраст не имеет значения. Легко управлять игроком, который все отдает ради победы. Мы все можем многому научиться»

— Думаю, возраст игрока не имеет значения, Криштиану работает и играет не как 39-летний игрок.
Мы работаем с каждым игроком, принимая во внимание то, как он себя чувствует. Криштиану играет очень хорошо.
— Каково иметь в команде такого футболиста, как Криштиану Роналду?
— Он усердно работает, чтобы помочь команде.
Когда приезжаешь на такой стадион, то понимаешь, какая это знаковая фигура и какую уникальную карьеру он сделал — количество забитых им голов, трофеи.
Очень легко управлять игроком, который все отдает ради победы. Он всегда хочет побеждать.
Мы все можем многому научиться, имея в команде такого футболиста, — сказал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.