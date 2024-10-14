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Роберто Мартинес: «Роналду играет не как 39-летний — возраст не имеет значения. Легко управлять игроком, который все отдает ради победы. Мы все можем многому научиться»

15 октября сборная Португалии сыграет против команды Шотландии в Глазго в Лиге наций.
Источник: Sports

— Думаю, возраст игрока не имеет значения, Криштиану работает и играет не как 39-летний игрок.

Мы работаем с каждым игроком, принимая во внимание то, как он себя чувствует. Криштиану играет очень хорошо.

— Каково иметь в команде такого футболиста, как Криштиану Роналду?

— Он усердно работает, чтобы помочь команде.

Когда приезжаешь на такой стадион, то понимаешь, какая это знаковая фигура и какую уникальную карьеру он сделал — количество забитых им голов, трофеи.

Очень легко управлять игроком, который все отдает ради победы. Он всегда хочет побеждать.

Мы все можем многому научиться, имея в команде такого футболиста, — сказал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.