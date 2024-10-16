Месси забил 112-й гол за Аргентину. Он на 2-м месте по голам за сборные, у Роналду 133 мяча

Месси открыл счет на 19-й минуте. Защитник сборной Боливии Марсело Суарес допустил потерю на половине своей команды. Форвард Лаутаро Мартинес совершил перехват, благодаря этому Месси проник в штрафную гостей и левой ногой забил в ближний нижний угол.
Ближе к концу 2-го тайма 37-летний футболист сделал хет-трик. Он забивал на 84-й и 86-й минутах.
Теперь на счету нападающего «Интер Майами» 112 голов за сборную Аргентины. По голам, забитым в играх за национальную команду, Месси уступает только португальцу Криштиану Роналду, в активе которого 133 мяча.